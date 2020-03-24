Алкоголь, продукти харчування та дитячі іграшки стали найпопулярнішими товарами під час карантину у світі.

Про це розповів економіст Андрій Ярмак з інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

– Споживання алкоголю в Італії зросло на 11,9%. Італійці й дома випити, схоже, зовсім не проти. Дуже багато зараз онлайн вечірок, або навіть на балконах – люди виходять і перекрикуються, – каже Ярмак.

В Україні алкогольний монополіст Укрспирт запустив кілька додаткових заводів, щоб впоратися зі зростанням попиту.

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У всьому світі збільшилися продажі товарів для дітей.

– Діти вдома, і їх потрібно розважати. Apple заробляє шалені гроші, продаючи ігри для своїх девайсів, бо батькам потрібно ще й працювати. Бебі-буми бували завжди після блекаутів. Тому індустрія дитячих іграшок та товарів для немовлят відчує справжній бум приблизно в грудні-січні, – каже експерт.

Як писали Факти ICTV, захворіти на коронавірус від замовлених онлайн продуктів майже неможливо. Поради, як розпаковувати товари, дав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Джерело: Gazeta.ua