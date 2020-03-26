Шмигаль: Жодних VIP-палат для чиновників бути не може

Кабінет міністр не видавав розпоряджень про облаштування VIP-палат для чиновників на час поширення коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У зв’язку з цим голова уряду закликав представників місцевої влади провести перевірки інформації про виділення особливих палат для чиновників і відзвітувати.

Шмигаль наголосив, що ситуація з організацією VIP-палат для чиновників є недопустимою в Україні.

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– Палати з місцями, обладнаними для охорони, повинні бути тільки для осіб, що прибувають із установ пенітенціарної системи, – додав прем’єр.

Нагадаємо, Шмигаль доручив Мінекономіки провести моніторинг цін на соціально значущі продукти і за необхідності оновити їхній перелік.