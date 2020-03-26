Шмыгаль: Никаких VIP-палат для чиновников быть не может

Кабинет министр не выдавал распоряжений об обустройстве VIP-палат для чиновников на время распространения коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В связи с этим глава правительства призвал представителей местной власти провести проверки информации о выделении особых палат для чиновников и отчитаться.

Шмыгаль подчеркнул, что ситуация с организацией VIP-палат для чиновников недопустима в Украине.

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— Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы, — добавил премьер.

Напомним, Шмыгаль поручил Минэкономики провести мониторинг цен на социально значимые продукты и при необходимости обновить их перечень.