Екс-главу МЗС Кожару заарештували на два місяці

У Києві суд заарештував на два місяці екс-главу МЗС України Кожару, підозрюваного у вбивстві підприємця.

Його можуть відпустити під заставу в 500 тис. доларів.

Шевченківський районний суд в Києві обрав запобіжний захід Леоніду Кожарі у вигляді утримання під вартою до 25 травня.

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У разі внесення застави Кожара зобов’язуватиметься не залишати місце проживання, приходити на вимогу прокурора або слідчого, а також здати документи для виїзду за кордон.

До речі, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького, однак під час судового засідання захист екс-чиновника заявив, що дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві.