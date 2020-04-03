Хто підлягає обов’язковій обсервації – список постанови про посилення карантину

Обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які визначаються ОДА та КМДА, згідно з постановою уряду №255 від 2 квітня, підлягають:

Особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора через неможливість дотримання вимог самоізоляції.

Ті, хто двічі порушив умови самоізоляції.

Особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування Covid-19 та відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікаря.

Особи, які перетинають державний кордон (окрім працівників диппредставництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажного транспорту, членів екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворим на коронавірус.

Люди, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму через контрольні пункти в’їзду на ТОТ та виїзду з неї (крім співробітників Місії Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає в ОРДЛО та Криму, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим на Covid-19).

У документі також наголошується, що перелік працівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, які не підлягають обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), визначається Міністерством закордонних справ.

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Окрім того, діти до 12 років підлягають обсервації разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону.

Людина з ознаками коронавірусу підлягає обов’язковому медогляду, за результатами якого може бути направлена на самоізоляцію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив список додаткових обмежень на час карантину.