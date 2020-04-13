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Факти / Україна

Українці мають знати правду: реакція Зеленського на пожежу у Чорнобилі

За ситуацією з пожежами у Чорнобильській зоні уважно стежить президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що українці знатимуть усю правду.

– Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. Завтра заслухаю інформацію від голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж. Висновки не забаряться. Суспільство має знати правду та бути в безпеці, – наголосив глава держави.

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Раніше у МВС заявили, що радіаційний фон на Чорнобильській АЕС, у зоні відчуження і за її межами у зв’язку з лісовими пожежами не змінився.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав фото сховища ядерного палива, щоб “стало менше паніки, істерії та фейків навколо пожежі в Чорнобильській зоні“, що не припиняється з 4 квітня.

За фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.

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