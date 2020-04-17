Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

15:00 -

У Києві на дев’яти в’їздах чергують нацгвардійці та медики. Вони зупиняють усі авто, в яких перебуває троє і більше осіб. Людям міряють температуру.

– Якщо виявляють перевищення температури до 37,5 градусів, то людина відправляється на самоізоляцію, якщо 38 і вище – то викликають швидку і людину госпіталізують, – розповів начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.