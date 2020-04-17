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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

Станом на 07.30 17 квітня в Україні зафіксовано 4 161 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 116 померли, а 186 пацієнтів одужали. За добу виявлено 397 нових випадів.

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Пряма трансляція
08:39 - 17 квітня

Станом на 08.00 17 квітня у Львові та на Львівщині 203 підтверджені випадки інфікування  на коронавірус.

Загалом – 8 смертей. 11 пацієнтів одужали.

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23:11 - 16 квітня

У Чернівецькій області 16 квітня офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях – 35 осіб.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Загальна кількість інфікованих в області становить 758 осіб.

Коронавірусна інфекція забрала життя 11 людей. Одужали – 25 осіб.

Covid-19 підтвердили у 7 священнослужителів, ще у двох – підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції.

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22:21 - 16 квітня

У Рівненській області станом на вечір 16 квітня зафіксовано 23 нових випадки захворювання на коронавірус:

  • 11 мешканців м. Рівне;
  • три – з м. Дубно та 1 з Дубенського району (с. Рачин);
  • три – з Рівненського району (села Забороль, Городище, Біла Криниця);
  • чотири – з м. Здолбунів;
  • один з Березнівського району (с. Богуші).

Загалом, на Рівненщині зареєстровано 240 випадків захворювання на Covid-19. З них уже вісім летальних.

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22:14 - 16 квітня

З 16 квітня експрес-тести на виявлення коронавірусу робитимуть усім, хто перетинатиме кордон України через пропускний пункт Ягодин.

У прикордонній зоні пропускного пункту Ягодин у спеціально відведеному для цього приміщенні встановлять спецобладнання, яке протягом кількох хвилин зможе робити аналіз до 10 зразків крові одночасно.

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22:06 - 16 квітня
У Харкові з лікарні втік пацієнт з коронавірусом

З обласної інфекційної лікарні Харкова 16 квітня втік 34-річний чоловік з коронавірусом, якого в медзаклад доправили з психіатричної лікарні.

Про інцидент правоохоронцям повідомила завідувачка відділення інфекційної лікарні.

– Як повідомили лікарі, пацієнт був до них доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією. Працівники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місцеперебування втікача та зв’язалися з його матір’ю. Жінка телефоном повідомила, що син знаходиться вдома, – кажуть у Нацполіції.

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20:59 - 16 квітня

В Одеській області лабораторно підтвердили 20 нових випадків захворювання на коронавірус.

Двох хворих було виявлено безпосередньо в Одесі.

Також зараження коронавірусом підтвердили у:

  • Подільську – 12 осіб віком від 31 до 67 років;
  • Чорноморську – 3 особи від 57 до 57 років;
  • Арцизі – один 24-річний пацієнт;
  • Ананьївському районі – один 46-річний пацієнт;
  • Саратському районі – один 61-річний пацієнт.

 

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19:40 - 16 квітня

У Рівненській області станом на 16.00 Covid-19 підтвердився в 67 медичних працівників, з яких 14 – лікарі.

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15:00 - 16 квітня

У Києві на дев’яти в’їздах чергують нацгвардійці та медики. Вони зупиняють усі авто, в яких перебуває троє і більше осіб. Людям міряють температуру.

Якщо виявляють перевищення температури до 37,5 градусів, то людина відправляється на самоізоляцію, якщо 38 і вище – то викликають швидку і людину госпіталізують, – розповів начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

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13:34 - 16 квітня

Запрацювала платформа Допомога поруч, де можна отримати адресної допомогу вразливим верствам населення в період карантину.

Допомога та соціальні послуги надаватимуться одиноким громадянам похилого віку, сім’ям, де проживають люди з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років та іншим соціально вразливим верствам населення.

Зайти на платформу можна за посиланням.

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12:54 - 16 квітня

Щодня вранці в Києві на маршрути виходять понад 50 спецавтомобілів, які дезінфікують вулиці столиці спецзасобами, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також, за його словами, дезінфікують усі без винятків зупинки, оскільки “частина стратегічних підприємств і організацій, які власним транспортом возять співробітників на роботу, використовують зупинки як місце для збору своїх працівників”.

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