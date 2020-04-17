Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

З обласної інфекційної лікарні Харкова 16 квітня втік 34-річний чоловік з коронавірусом, якого в медзаклад доправили з психіатричної лікарні.
Про інцидент правоохоронцям повідомила завідувачка відділення інфекційної лікарні.
– Як повідомили лікарі, пацієнт був до них доставлений з психіатричної лікарні з пневмонією. Працівники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місцеперебування втікача та зв’язалися з його матір’ю. Жінка телефоном повідомила, що син знаходиться вдома, – кажуть у Нацполіції.
У Києві на дев’яти в’їздах чергують нацгвардійці та медики. Вони зупиняють усі авто, в яких перебуває троє і більше осіб. Людям міряють температуру.
– Якщо виявляють перевищення температури до 37,5 градусів, то людина відправляється на самоізоляцію, якщо 38 і вище – то викликають швидку і людину госпіталізують, – розповів начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.
Запрацювала платформа Допомога поруч, де можна отримати адресної допомогу вразливим верствам населення в період карантину.
Допомога та соціальні послуги надаватимуться одиноким громадянам похилого віку, сім’ям, де проживають люди з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років та іншим соціально вразливим верствам населення.
Щодня вранці в Києві на маршрути виходять понад 50 спецавтомобілів, які дезінфікують вулиці столиці спецзасобами, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також, за його словами, дезінфікують усі без винятків зупинки, оскільки “частина стратегічних підприємств і організацій, які власним транспортом возять співробітників на роботу, використовують зупинки як місце для збору своїх працівників”.