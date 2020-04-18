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Факти / Україна

ПЦУ закликає вірян перенести поминальні дні на червень

ПЦУ переносить поминальні дні на 6 червня, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Про це сказав спікер ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Він закликав вірян не йти на кладовище в квітні-травні.

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– Церква також встановила, що релігійні традиції, які у нас є щодо відвідування кладовищ через тиждень після Великодня, переносяться на 6 червня, на Троїцьку поминальну суботу, – сказав він.

Нагадаємо, за церковним календарем, Радоница в 2020 припадає на 28 квітня, але через карантин відкладається більш ніж на місяць. Таке рішення ухвалив Синод Православної церкви України на засіданні 9 квітня.

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