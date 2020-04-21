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Факти / Україна

Нова пошта почала видавати посилки просто на вулиці

Біля відділень Нової пошти почали працювати адміністратори, які на вулиці обслуговують клієнтів із оплаченими посилками.

Відтепер клієнти, які прийшли отримати завчасно оплачену посилку, можуть не заходити у відділення, адміністратор на вулиці сам підійде до них, проведе ідентифікацію та видасть посилку.

Нова пошта почала видавати посилки просто на вулиці

Також швидко оплатити посилку можна безпосередньо на вулиці за допомогою мобільного додатку Нової пошти.

– У зв’язку з посиленими карантинними заходами ми обмежуємо кількість клієнтів, які можуть перебувати всередині відділення і просимо їх чекати на вулиці.

У пікові години можуть створюватися черги, що, звичайно, не подобається нашим клієнтам. Для цього ми ввели посаду адміністратора, який видаватиме оплачені посилки клієнтам безпосередньо на вулиці, – говорить СЕО-спеціаліст Нової пошти Олександр Бульба.

Нині обслуговують клієнтів на вулиці майже 500 адміністраторів відділень у всій Україні. Залежно від кількості клієнтів цю функцію виконують один або два співробітники.

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Обслуговування клієнтів на вулиці триває протягом усього робочого дня. В адміністраторів, як і у всіх інших співробітників, є засоби індивідуального захисту — маски, рукавички та антисептик.

Під час вибору відділень, в яких запроваджували посаду адміністратора, Нова пошта керувалася обігом відділення, кількістю працівників у відділенні, а також відсотком відправлень на видачу.

Раніше Факти ICTV писали, що Нова пошта запустила послугу доставки продуктів харчування спільно з інтернет-магазином Rozetka і великою мережею супермаркетів АТБ.

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