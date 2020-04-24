26 квітня 2020 року минає 34 роки з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком.

У неділю, 26 квітня, о 10.00 сайт Факти ICTV у YouTube покаже прем’єру документальної стрічки про Чорнобильську катастрофу з ексклюзивними спогадами та коментарями очевидців та ліквідаторів катастрофи.

— Це був звичайний робочий день інженера лабораторії електрохімії Харківського державного педагогічного інституту. 26 квітня ще ніхто нічого не знав. Перше повідомлення в радянській пресі з’явилося 29 квітня і на них ніхто, враховуючи мене, не звернув уваги. Вважалося, що АЕС – абсолютно безпечна технологія, що нічого поганого там бути не може, а дрібні технічні аварії бувають всюди. Це була замітка в газеті Правда розміром 5х4 сантиметри в двох реченнях: На Чорнобильській АЕС аварія. Створена комісія із з’ясування причин і ліквідації наслідків, – згадує командир взводу радіаційної розвідки в 1986 році Сергій Мирний.

Також своїми спогадами поділилися оператор четвертого енергоблоку у 1986 році Олексій Бреус, учасник ліквідації аварії на АЕС, полковник запасу Сергій Бабаков, один з керівників ЧАЕС в момент аварії Сергій Парашин.

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Прем’єра стрічки про Чорнобиль відбудеться на YouTube сторінці Фактів ICTV.