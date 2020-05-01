PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Звільнені з полону бойовиків відбули обсервацію, хворих немає – Кириленко

Звільнені з полону бойовиків українці відбули обсервацію і покинули санаторій у Святогірську.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

– Двоє з них повертаються додому вже сьогодні. Протягом цього часу кожному провели тестування за допомогою швидких тестів та по два ПЛР-дослідження. Отримані результати усі – негативні, – повідомив Кириленко.

Читайте: Кулеба закликав Лаврова прискорити процес обміну утримуваними

Нагадаємо, 16 квітня у межах взаємного обміну полонених Україна повернула своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Усього вдалося повернути 20 людей, хоча спочатку заявляли про 19.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка