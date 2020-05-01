Звільнені з полону бойовиків відбули обсервацію, хворих немає – Кириленко

Звільнені з полону бойовиків українці відбули обсервацію і покинули санаторій у Святогірську.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

– Двоє з них повертаються додому вже сьогодні. Протягом цього часу кожному провели тестування за допомогою швидких тестів та по два ПЛР-дослідження. Отримані результати усі – негативні, – повідомив Кириленко.

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Нагадаємо, 16 квітня у межах взаємного обміну полонених Україна повернула своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Усього вдалося повернути 20 людей, хоча спочатку заявляли про 19.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко