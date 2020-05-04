Поліція Києва закрила ресторан Велюр, який пов’язують з народним депутатом фракції Слуга народу Миколою Тищенко.
Про це на засіданні уряду повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Також за порушення карантину було закрито такі столичні заклади, як Виноградний хутір, Моншер та Фабіус.
Читайте: Ресторан Велюр заплатить штраф, якщо порушив закон – Тищенко
– Всі ці ресторани порушили, на нашу думку, вимоги карантину. Необхідно скласти адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримають в цьому.
Зараз все ці заклади закриті і виконують наші вимоги, – заявив Арсен Аваков.
Микола Тищенко прокоментував ситуацію у своєму Instagram.
За його словами, Велюр, як і всі заклади країни, готував страви виключно на доставку.
Переглянути цей допис в Instagram
⠀ Во время карантина ресторан «Велюр», как и все заведения страны, готовил блюда исключительно на доставку и самовывоз. Гостей ресторан не принимал, столики не бронировал, в чем убедились сами журналисты, когда снимали сюжет. ⠀ С этим рестораном у меня особая история, так как я его создавал. Я действительно использовал помещение ресторана для личных встреч, и этого никогда не скрывал. Тем более, что помещения хорошо вентилируются и площадь ресторана позволяет проводить встречи с соблюдением социальной дистанции. Более того, я не хотел подвергать опасности ни себя, ни других людей. ⠀ Если это является нарушением закона – ресторан «Велюр» заплатит штраф, и я это проконтролирую. ⠀ Но даже если формальных нарушений буквы закона не было, я понимаю, что как депутат не имею морального права так делать. Если общество считает, что я не прав и должен понести наказание, в независимости от того, что написано в законе, я к этому готов. ⠀ Я хочу обратиться к врачам. Если мои встречи подвергали кого-то риску заболеть, если из-за меня у докторов прибавилось работы, если я создал опасность чьему-то здоровью, прошу меня простить. ⠀ Поэтому я, как гражданин, каждое воскресенье, до окончания карантина буду готовить обеды для врачей киевских больниц, которые помогают бороться с эпидемией. Воскресенье — это день, когда мы все привыкли быть дома со своими близкими. Сейчас у врачей нет выходных. Они работают, не считая дней, чтобы мы были в безопасности. И чтобы хоть как-то сгладить это я буду собственноручно готовить для них обеды и лично доставлять. ⠀ Будьте здоровы и 36,6 всем!
– З цим рестораном у мене особлива історія, так як я його створював. Я дійсно використовував приміщення ресторану для особистих зустрічей, і цього ніколи не приховував. Тим більше, що приміщення добре вентилюються і площа ресторану дозволяє проводити зустрічі з дотриманням соціальної дистанції.
Більш того, я не хотів наражати на небезпеку ні себе, ні інших людей. Якщо це є порушенням закону – ресторан Велюр заплатить штраф, і я це проконтролюю, – написав Тищенко.
Нагадаємо, за словами Арсена Авакова, поліція склала більш як 10 тис. протоколів за порушення правил карантину майже у кожній області України.