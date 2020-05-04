Поліція Києва закрила ресторан Велюр, який пов’язують з народним депутатом фракції Слуга народу Миколою Тищенко.

Про це на засіданні уряду повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Також за порушення карантину було закрито такі столичні заклади, як Виноградний хутір, Моншер та Фабіус.

Читайте: Ресторан Велюр заплатить штраф, якщо порушив закон – Тищенко

– Всі ці ресторани порушили, на нашу думку, вимоги карантину. Необхідно скласти адміністративні протоколи, вважаю, що суди нас підтримають в цьому.

Микола Тищенко прокоментував ситуацію у своєму Instagram.

За його словами, Велюр, як і всі заклади країни, готував страви виключно на доставку.

– З цим рестораном у мене особлива історія, так як я його створював. Я дійсно використовував приміщення ресторану для особистих зустрічей, і цього ніколи не приховував. Тим більше, що приміщення добре вентилюються і площа ресторану дозволяє проводити зустрічі з дотриманням соціальної дистанції.

Більш того, я не хотів наражати на небезпеку ні себе, ні інших людей. Якщо це є порушенням закону – ресторан Велюр заплатить штраф, і я це проконтролюю, – написав Тищенко.