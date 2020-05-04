PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада збереться на позачергове засідання 12 травня – Разумков

Наступне позачергове засідання Верховної Ради за ініціативи народних депутатів відбудеться у вівторок, 12 травня.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

– Зараз ми говоримо про те, що, найімовірніше, наступне засідання Верховної Ради скликатиметься 150 народними депутатами і воно відбудеться у вівторок 12 травня.

Читайте: Рада може повернутися до звичного режиму роботи 20 травня – Арахамія

Дмитро Разумков також зазначив, що попередньо планувалося скликати засідання у п’ятницю, 8 травня, але це не дозволили деякі регламентні норми.

Нагадаємо, попереднє засідання парламенту відбулося 30 квітня. Тоді Рада погодилась розглянути закон про банки за спецпроцедурою.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка