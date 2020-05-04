Рада збереться на позачергове засідання 12 травня – Разумков

Наступне позачергове засідання Верховної Ради за ініціативи народних депутатів відбудеться у вівторок, 12 травня.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

– Зараз ми говоримо про те, що, найімовірніше, наступне засідання Верховної Ради скликатиметься 150 народними депутатами і воно відбудеться у вівторок 12 травня.

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Дмитро Разумков також зазначив, що попередньо планувалося скликати засідання у п’ятницю, 8 травня, але це не дозволили деякі регламентні норми.

Нагадаємо, попереднє засідання парламенту відбулося 30 квітня. Тоді Рада погодилась розглянути закон про банки за спецпроцедурою.