Олексій Резніков може стати новим міністром з питань окупованих територій. Що про нього відомо – читайте в матеріалі.

Народився у Львові у 1966 році. У Львівському державному університеті імені Івана Франка отримав юридичну освіту, після чого став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери.

Упродовж трьох років з 1999 року працював заступником голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Згодом заснував власну юридичну компанію Правіс.

З 2008 до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання, а згодом став головою Комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

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19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови.

З квітня 2016 року і до вересня 2018 року працював заступником голови КМДА.

У 2019 році Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. Одним із питань порядку денного є кадрові зміни у Кабміні.

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