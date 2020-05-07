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Факти / Україна / Суспільство

У Дніпрі братимуть плазму крові у тих, хто вилікувався від коронавірусу

У Дніпрі для боротьби з коронавірусом підготували центр для забору плазми крові.

Про це у своєму Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.

За його словами, кожному донору крові з антитілами Covid-19 виплачуватимуть тисячу гривень.

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– Досягнута домовленість з фармацевтичною компанією Біофарма, яка почне в Дніпрі збір плазми крові тих, хто вилікувалися від коронавірусу, – написав Філатов.

Кров з антитілами Covid-19 використовуватимуть для розробки інноваційних ліків проти смертельної інфекції.

Нагадаємо, жінка у Черкасах стала першою людиною в Україні, яка здала донорську кров для допомоги хворим на Covid-19.

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