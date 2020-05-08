Карантин у Львові буде ослаблений з 11 травня для деяких категорій підприємств.

Про це сказав мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, з 11 травня буде відновлена торгівля промисловою групою товарів (крім одягу і взуття) і робота магазинів з господарськими та іншими товарами.

Почнуть працювати літні тераси кафе і ресторанів, але лише зі строгим дотриманням протоколів.

Також з 11 травня будуть відкриті для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом).

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Садовий розповів, що 12 травня пройде позачергове засідання комісії, під час якої буде ухвалене рішення щодо роботи перукарень, салонів краси та можливості продажу одягу та взуття.

– Відстрочка певних дозволів пов’язана зі збільшенням кількості захворювань на Covid-19 у Львові та області. Протягом наступних трьох днів ми стежитимемо за динамікою і у вівторок розумітимемо, що робити далі, – сказав він.

Нагадаємо, станом на 8 травня у Львівській області зареєстрували 660 випадків коронавірусу. За добу приріст склав 65 інфікованих.

Джерело: Андрій Садовий