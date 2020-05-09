Карантин в Україні: що відбувається 9 травня (КАРТА)

Станом на 9 травня 2020 року в Україні коронавірус підтвердили у 14 710 осіб, померли 376 людей, одужали 2 909 українців. За добу зафіксували 515 нових випадків.

Найбільше українців хворіє у Чернівецькій (2 179 осіб), Івано-Франківській (1 095 осіб) та Тернопільській (977 осіб) областях.

У Києві виявили 1 771 випадок зараження на Covid-19. Одужало 134 людини, померло – 34.

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За добу у столиці ще 50 людей захворіли на коронавірус, що більше, ніж за попередню добу.

Три летальних випадки від коронавірусу за останню добу зафіксували на Буковині. Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

Невтішні новини й у Кіровоградській області. У регіоні від вірусу помер 63-річний лікар дитячої обласної лікарні. Чоловік довгий час був на штучній вентиляції легенів. Підозрюють, що він заразився коронавірусом від свого брата, лікаря Центру екстреної медичної допомоги, який помер ще 17 квітня.

А у Харківській області за минулу добу Covid-19 лабораторно підтверджений у 52 осіб, з них – у 6 медиків і у 5-місячної дитини. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Зважаючи на таку невтішну статистику, карантин в Україні продовжили до 22 травня, хоча деякі послаблення почнуть діяти уже з 12 травня.

Не завадила така кількість хворих на коронавірус деяким українцям зібратися 9 травня біля меморіалів.

Так, в Одесі люди прийшли до Алеї Слави, багато з них були без масок та, незважаючи на зауваження правоохоронців, збиралися групами.

У цілому в Україні 9 травня поліція склала п’ять адміністративних протоколів за порушення правил карантину – чотири у Києві і один у Херсонській області.

Статистику поширення коронавірусу в областях України дивіться на Фактах ICTV.