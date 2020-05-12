Поклонська не може і не вважатиметься голосом кримчан – Кориневич

“Екс-прокурор” анексованого Росією Криму Наталія Поклонська безпосередньо сприяла окупації частини України, не може вважатися голосом кримчан.

Про це сказав постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич.

– Такі особи повинні нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради і перед суспільством за вчинення військових злочинів, – написав він.

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За його словами, Поклонська спотворює факти і істину у своїх твердженнях.

Кориневич додав, що належну оцінку діям Поклонської нададуть українські правоохоронні органи та органи Міжнародного кримінального правосуддя.

Нагадаємо, в січні Поклонська висловила бажання “поїхати і працювати” послом Росії в Україні.