Поклонська не може і не вважатиметься голосом кримчан – Кориневич

“Екс-прокурор” анексованого Росією Криму Наталія Поклонська безпосередньо сприяла окупації частини України, не може вважатися голосом кримчан.
Про це сказав постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич.
– Такі особи повинні нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради і перед суспільством за вчинення військових злочинів, – написав він.
Читайте: Поклонська отримала статус підозрюваного за військові злочини
За його словами, Поклонська спотворює факти і істину у своїх твердженнях.
Кориневич додав, що належну оцінку діям Поклонської нададуть українські правоохоронні органи та органи Міжнародного кримінального правосуддя.
Нагадаємо, в січні Поклонська висловила бажання “поїхати і працювати” послом Росії в Україні.