Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 16 023 осіб. За статистикою МОЗ, від коронавірусу в Україні померли 425 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 373 особи.
Усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.
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На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Коронавірус в Україні по областях
- Вінницька область — 580 випадків;
- Волинська область — 496 випадків;
- Дніпропетровська область — 748 випадків;
- Донецька область — 100 випадків;
- Житомирська область — 525 випадків;
- Закарпатська область — 748 випадків;
- Запорізька область — 331 випадок;
- Івано-Франківська область — 1133 випадки;
- Кіровоградська область — 425 випадків;
- м. Київ — 1930 випадків;
- Київська область — 1023 випадки;
- Львівська область — 825 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 225 випадків;
- Одеська область — 653 випадки;
- Полтавська область — 248 випадків;
- Рівненська область — 1028 випадків;
- Сумська область — 157 випадків;
- Тернопільська область — 1021 випадок;
- Харківська область — 623 випадки;
- Херсонська область — 162 випадки;
- Хмельницька область — 182 випадки;
- Чернівецька область — 2396 випадків;
- Черкаська область — 343 випадки;
- Чернігівська область — 79 випадків.
Поширення коронавірусу в Україні по областях
Індекс самоізоляції по Україні
Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються у Львові (43,83%), Чернівцях (42,55%), Івано-Франківську (42,45%), Києві (36,78%) та Тернополі (36,65%).
Симптоми коронавірусу
Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.
Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.
Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.
Профілактика коронавірусу
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.