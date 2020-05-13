Кабмін заборонив їздити у Білорусь за внутрішніми паспортами – назвали дату

Кабінет міністрів з 1 вересня заборонив перетинати кордон з Білоруссю за паспортом громадянина України.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні 13 травня.

Згідно з договором від 2009 року українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.

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Уряд доручив Міністерству закордонних справ поінформувати білорусів про припинення з 1 вересня дії відповідного пункту Угоди.

– Внутрішній паспорт України в формі книжечки має низький рівень захисту, тому зросла кількість підробок документа. Крім того, відсутність в паспорті українця інформації англійською мовою унеможливлює зчитування даних для перевірки по базах Інтерполу, – говориться в пояснювальній записці.

При цьому виїхати з Білорусі на територію України можна буде зі звичайним паспортом.

Як писали Факти ICTV, президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив співвітчизникам, що втратили роботу через коронавірус, шукати будь-яку роботу.