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Факти / Україна / Суспільство

Кварцові лампи від коронавірусу: коли вони можуть бути шкідливими

Ті, хто працюють із різними збудниками інфекційних захворювань, чи з бактеріями, чи з вірусами, одягають певний спецодяг, тому, якщо правильно дотримуватись, можливість не заразитися є, розповідає епідеміолог Оксана Пушкарьова.

– Вірус може жити тоді, коли він передається від людини до людини. Люди помирають не тільки від коронавірусу, а й від інших захворювань, також від інших інфекційних хвороб помирають в більшому відсотку, – розповідає епідеміолог.

Кварцова лампа може вбивати коронавірус в приміщенні, однак має бути певне розташування. Вона може зашкодити, краще робити провітрювання.

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Також вона зазначила, що вірус не потрапляє через шкіру. Він потрапляє в організм лише через слизові оболонки.

До речі, коронавірус в Україні поки не йде на спад. Симптоми Covid-19 можуть проявлятись через 2-14 днів після інфікування.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Unsplash

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