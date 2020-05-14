Ломбардам дозволять міняти валюту та переказувати гроші – НБУ

Ломбардам в Україні дозволять здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.

Про це йдеться у Білій книзі Майбутнє регулювання діяльності ринків, яку випустив Національний банк.

НБУ розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна.