Ломбардам дозволять міняти валюту та переказувати гроші – НБУ

Ломбардам в Україні дозволять здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.
Про це йдеться у Білій книзі Майбутнє регулювання діяльності ринків, яку випустив Національний банк.
НБУ розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна.
– У випадку неспроможності позичальника сплатити борг з врахуванням відсотків за користування позикою, його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і жодних додаткових вимог до позичальника у ломбарду бути не може, – йдеться у повідомленні.
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Ломбарди видаватимуть клієнту ломбардний квиток, де умови позики викладатимуть в стислій та доступній для прочитання формі.
Ломбарди зобов’язують мати капітал на рівні 500 тис. грн. А за наявності філіалів – не менше 1 млн грн.
Нагадаємо, з червня Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти.
На цьому завершиться оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року.