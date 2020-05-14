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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ломбардам дозволять міняти валюту та переказувати гроші – НБУ

Ломбардам в Україні дозволять здійснювати готівковий обмін валют та переказ коштів без відкриття рахунків.

Про це йдеться у Білій книзі Майбутнє регулювання діяльності ринків, яку випустив Національний банк.

НБУ розглядає можливість обмеження на рівні закону відповідальності клієнтів за кредитними договорами з ломбардами в межах вартості заставленого майна.

– У випадку неспроможності позичальника сплатити борг з врахуванням відсотків за користування позикою, його повна заборгованість перед ломбардом буде погашена за рахунок застави, і жодних додаткових вимог до позичальника у ломбарду бути не може, – йдеться у повідомленні.

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Ломбарди видаватимуть клієнту ломбардний квиток, де умови позики викладатимуть в стислій та доступній для прочитання формі.

Ломбардам дозволять міняти валюту та переказувати гроші - НБУ

Ломбарди зобов’язують мати капітал на рівні 500 тис. грн. А за наявності філіалів – не менше 1 млн грн.

Нагадаємо, з червня Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти.

На цьому завершиться оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року.

Джерело: НБУ

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