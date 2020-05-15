Новий спалах коронавірусу у Києві: 81 хворий у Дарницькому інтернаті для дівчат

У столичному Дарницькому інтернаті для дівчат виявили 81 особу з Covid-19 – це новий осередок спалаху коронавірусу в Києві.

Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу.

Загалом протестували 182 особи.

За результатами тестів – хворих 81 людина:

53 вихованки віком від 7 до 35 років

26 жінок і двоє чоловіків з персоналу інтернату

У лікарні столиці госпіталізували 3 пацієнтів із числа персоналу. Інша частина персоналу – на самоізоляції вдома, під контролем лікарів.

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Інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

Вірус занесла одна жінка – молодша медсестра однієї з груп інтернату.

– Такі інтернати працюють у закритому режимі. Крім персоналу їх ніхто не відвідує. Зараз Дарницький будинок-інтернат для дівчат – повністю закритий на карантин, – наголосив Кличко.

До слова, у Києві за добу 56 осіб захворіли на Covid-19. Станом на 15 травня у столиці підтвердили 2 068 випадків коронавірусу.

Загалом померли 43 особи, однак 200 пацієнтів одужали.