Саакашвілі заявив, що прийшов на посаду “витягувати Україну з болота”

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі назвав своє призначення неординарним кроком президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook після зустрічі з лідером держави 8 травня.

Саакашвілі наголосив, що “Україну треба витягувати з болота, а зробити це може лише президент Володимир Зеленський”.

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– Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане, і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось зробити для свого народу і для кожного українця, – вважає голова Виконавчого комітету реформ.

Нагадаємо, Зеленський призначив Саакашвілі головою виконавчому комітету реформ 7 травня 2020 року.