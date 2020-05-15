У Міністерстві закордонних справ повідомили, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами для туристичних цілей залежатиме від динаміки пандемії коронавірусу.

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що туристичний сезон влітку 2020 року відбудеться, але він буде не таким, як раніше.

Читайте: Єврокомісія надала план безпечного виводу туризму з карантину

– Ми не впливаємо на те, яке рішення ухвалять інші країни. Але готові діяти оперативно, враховуючи епідеміологічну ситуацію в Україні і за кордоном. Думаю, туристичний сезон влітку відбудеться. Але він точно не буде таким, як у попередні роки. Він буде обумовлений низкою протиепідемічних заходів, – заявив він.

Також голова МЗС додав, що наразі країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію, з одного боку, а з іншого – не спровокувати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

Нагадуємо, що зараз Україна веде переговори про відновлення чартерних рейсів з трьома країнами.