Коронавірус в Україні: чому затримують результати ПЛР-тестів

Українців із підозрою на коронавірус перевіряють безкоштовно і, що важливо, – швидко. Принаймні у цьому переконують у Міністерстві охорони здоров’я. Нині методом ПЛР досліджено уже 202 495 зразків.

— Всього ПЛР-тестування проводять в Україні 59 лабораторій. У середньому до трьох-чотирьох днів – це максимальний термін, – запевняв очільник відомства Максим Степанов на одному з останніх ранкових брифінгів.

І це в той час, коли в Національному інституті раку, де через виявлений у пацієнтки коронавірус минулого тижня на карантин закрили ціле відділення пухлин легень, лікарі власним коштом перевірялися у приватній лабораторії. Чому? Бо результат звідти отримали за 10 годин.

— У столичній лабораторії нам озвучили термін у 12 діб. Ви собі можете на секунду уявити, якщо би в мене в Інституті лежала пацієнтка з Covid-19 ще 10 чи 12 днів і чекала результату, був би інфікований весь Інститут! Це те саме, що ловити гранату без кільця, – заявив в. о. головного лікаря Національного інституту раку Богдан Борисюк.

Таким же шляхом ідуть і у дитячому відділенні НІР, яке нині заповнене пацієнтами – їх 40. Хіміотерапії та операції на час карантину не зупинили, перед дітьми та батьками поставили єдину умову – негативний ПЛР-тест. І хоча державні лабораторії не відмовляють у бозоплатному обстеженні, пацієнти ідуть до приватників.

— Інформація від Київського лабораторного центру: вони, звичайно, приймуть від нас зразки на обстеження, але термін очікування може складати до 10 діб! Ви собі можете таке уявити? – обурюється заввіділення дитячої онкології НІР Григорій Климнюк.

У профільному парламентському комітеті у це не вірять. Його голова Михайло Радуцький у коментарі Фактам ICTV сказав:

— Я не можу вам сказати, скільки днів: два, один чи чотири, але я впевнений, що черги на 10 днів у нас точно немає в країні на сьогодні.

Та українців з підозрою на коронавірус у режимі очікування нині тисячі. Інтернет переповнений схожими історіями. Офіцер патрульної поліції Києва Євген Зборовський результату чекав рівно 10 днів. Зразок здав 27 квітня, а відповідь отримав аж 6 травня.

Максим Головкін, українець, який найдовше хворів на коронавірус – 50 діб, результат останнього ПЛР-тесту отримав за тиждень.

А онкохвора мама Вікторії Гавеги чекала аж 11 днів! Без негативного результату ПЛР-тесту жінка не могла лягти під крапельницю. У цей час у неї до 39 градусів підвищилася температура. Якби приїхала швидка, її б забрали до інфекційної лікарні.

— Чому так довго? Я телефонувала навіть в МОЗ. Мені говорили, що нічим допомогти не можуть, телефонуйте в лабораторію і дізнавайтесь, чи зроблений тест. В лабораторію було дуже важко додзвонитися, бо трубку там ніхто не брав. З не знати якої спроби все ж зняли слухавку і увійшли в положення, – розповідає Вікторія Гавега.

Люди змушені чекати, бо лабораторії буквально завалені роботою. Керівниця столичного лабораторного центру телефоном розповіла, що приходять на роботу о 7.00, а йдуть о 2.00. Щодня отримують від 800 до 1,5 тис. зразків, а перевірити встигають лише 400.

Не краща ситуація у Львові. Львівський обласний лабораторний центр нині видає результати за зразками, які відбирали тиждень тому.

— Трьома лабораторіями в день ми можемо опрацювати 300-340 зразків, а в нас зараз в холодильнику лежить 1 383 зразки. І щодня надходить від 400 до 600 проб. Затримка з дослідженнями 5-6 днів, – каже директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Павлів.

У Львові, до речі, працівники лабораторії обіцяних 300% надбавок в очі не бачили. У Чернівцях, де епідемія спалахнула найперше, люди також падають з ніг, бо два місяці без перепочинку.

— Коли вони опрацьовують близько 500 зразків, насправді дуже сумно і дуже боляче на них дивитись, бо це вже 23.00-00.00 година. Це шалена втома. Я кожного дня дуже переживаю, чи зможуть вони прийти на роботу завтра, – каже в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталя Гопко.

Головний санітарний лікар Житомира Зіновій Парамонов минулого тижня взагалі підписав листа до медзакладів області, що через шалене навантаження три дні обласна лабораторія зразків не прийматиме зовсім. До Житомира одразу примчав профільний заступник міністра Віктор Ляшко. Зразки, які накопичилися, передали до сусідніх регіонів, а лікаря, який “не зміг організувати роботу”, ледь не звільнили. За нього вступився колектив, написавши листа з проханням лишити керівника президентові та прем’єр-міністру.

Із позитиву в цій ситуації: Житомир купив ще один апарат для ПЛР-тестування, там уже почали навчати персонал. Брак кадрів через низькі зарплати – це насправді велика проблема.

В Івано-Франківську, де ще у березні зрозуміли, що не дають ради, додатково залучили дві лабораторії при обласній та інфекційній лікарнях, і тепер замість 10 днів очікування результат мають максимум за три.

Одна з приватних лабораторій, яка на перевірку витрачає добу, пацієнтів дитячого відділення Інституту раку погодилася обстежувати за 900 грн. Зазвичай ціна тесту стартує від 2 400 грн. Сплачують благодійні фонди Краб та Запорука. Та це локальні рішення.

Чи будуть проблему вирішувати на рівні загальнодержавному особливо з огляду на те, що на лабораторії від минулого тижня лягає ще й тестування пацієнтів для планових операцій? З цим питанням Факти ICTV звернулися і до МОЗ, і до Центру громадського здоров’я. Відповідь поки отримали лише від другої структури.

За словами в. о. голови ЦГЗ Ігоря Кузіна, найбільша проблема в тому, що у лабораторіях немає автоматичного процесу підготовки зразків до перевірки. На виділення матеріалу витрачається багато часу. Саме цю проблему може і має вирішити закупівля швидкісного обладнання, яка уже зараз розглядається.

— Уже були надані пропозиції, щоби за рахунок створеного Кабінетом міністрів України резервного фонду обласні лабораторні центри закупили додатково автоматичні станції пробопідготовки. Тоді кожна лабораторія зможе проводити в рази більше досліджень. Додатково ми вже зараз дискутуємо щодо діагностичного імуноферментного методу (ІФА), щоб максимально охопити аудиторію, яка потребує скринінгу. Він може дати певну прогностичну цінність і бути корисним для епіднагляду, – каже Ігор Кузін.

Раніше Факти ICTV розповідали, що у Львівській лікарні швидкої спалах Covid-19.

Ірина Заславець