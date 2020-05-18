У Раду внесли законопроект, який посилить контроль парламенту за роботою уряду

– Сама сутність парламенту – це не тільки призначення Кабінету міністрів, а й контроль за його діяльністю. Однак, не завжди все відповідає законодавству. І законопроект вже зареєстрований.

На мій погляд, він абсолютно необхідний, щоб привести в норму українського законодавства, відповідно до Конституції і закласти дієві механізми контролю, – сказав Разумков.