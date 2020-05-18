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Факти / Україна / Політика

У Раду внесли законопроект, який посилить контроль парламенту за роботою уряду

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №3499 Про інтерпеляції, яким пропонується посилити контроль парламенту за Кабміном.

Про це заявив Дмитро Разумков в ефірі Свободи Слова на телеканалі ICTV.

– Сама сутність парламенту – це не тільки призначення Кабінету міністрів, а й контроль за його діяльністю. Однак, не завжди все відповідає законодавству. І законопроект вже зареєстрований.

На мій погляд, він абсолютно необхідний, щоб привести в норму українського законодавства, відповідно до Конституції і закласти дієві механізми контролю, – сказав Разумков.

Голова Верховної Ради зазначив, що законопроект уже підписаний понад 70 народними депутатами від різних фракцій і депутатських груп і має велику ймовірність бути ухваленим.

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Один з авторів законопроекту, Ярослав Железняк розповів, що документом пропонується посилити механізми підзвітності окремих міністрів і всього уряду парламентським комітетам і коаліції парламентаріїв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Програмі діяльності Кабміну заходи з подолання коронавірусу і підтримка населення визначені як короткострокові пріоритети.

Джерело: Свобода слова

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