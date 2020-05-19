Чи може коронавірус стати дитячою хворобою – відповідь Комаровського

Коронавірус перетвориться на дитячу хворобу, коли усі дорослі перехворіють Covid-19 та буде розроблена вакцина.

Про це заявив дитячий педіатр Євген Комаровський.

– Раніше, коли люди не знали, що таке вакцинація, вони в дитинстві хворіли на кір чи вітрянку. Народжувалась дитина, зустрічався із цими хворобами – хворіли на них. Потім почали вакцинувати людей від вітрянки та кору – ці хвороби перестали бути страшними, – каже Комаровський.

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Якщо усі дорослі люди в світі перехворіють на коронавірус і отримають імунітет або ефективну вакцину, тоді Covid-19 перейде у розряд дитячих хвороб.

– Але коронавірус, як дитяча хвороба не сильно страшна. Думаю ми навчимось жити з вірусом і буде вакцина та ефективні ліки, – додав він.

Раніше, Євген Комаровський відзначив, що дефіцит вітаміну D в організмі збільшує ризик важкого перенесення Covid-19 або навіть смерті від ускладнень.

Джерело: Євген Комаровський