Гордон сам ініціював інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською – СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.

– Проте вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на Сході нашої держави, – йдеться у повідомленні СБУ.

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Нагадаємо, Гіркін в інтерв’ю Гордону 4 години розповідав про те, що страчував українців та хоче війни в Одесі, Харкові та Києві.

Після цього під офіс видання журналіста прийшли незадоволені люди, яким не сподобалося, що Гордон дає майданчик для пропаганди ворогам України.

Зі свого боку Гордон заявив, що його інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською проходили “у співдружності з українськими спецслужбами”.