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Факти / Україна

Про інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською знали спецслужби, їх передали до Гааги – Гордон

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що його інтерв’ю з терористом Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) та колишнім “прокурором” окупованого Криму Наталею Поклонською передано в суд Гааги.

– Флешки з матеріалами цих інтерв’ю вже у Гаазі, ці свідчення Поклонської та Гіркіна стануть одним з основних показань на процесі у справі про анексію Криму і розв’язуванні кривавої бійні на Донбасі, – сказав Гордон у відеозверненні до учасників мітингу, які прийшли під офіс його видання, розмалювали вивіски та асфальт.

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Гордон також зауважив, що його інтерв’ю з Гіркіним і Поклонською проходили “у співдружност з українськими спецслужбами”.

Нагадаємо, Гіркін в інтерв’ю Гордону 4 години розповідав про те, що страчував українців та хоче війни в Одесі, Харкові та Києві.

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