Кабмін Шмигаля скоро відправлять у відставку – нардеп Рудик

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля найближчим часом відправлять у відставку через те, що той не має стратегії розвитку України, і через незадовільні результати роботи.

Про це заявила народний депутат і керівник партії Голос Кіра Рудик.

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– Головна проблема, яку я бачу – немає стратегії в уряді. Навіть забудемо про програму на дев’ять сторінок, а просто розуміння: ми прийшли, щоб зробити що? Президент звільнив попередній уряд, щоб цей був кращим. Саме тому я думаю, що цей уряд доживає свої останні дні, і моя єдина зараз тривога, щоб наступний був не гіршим, – заявила Рудик.

Також вона додала, що причиною такого кроку стане те, що немає результатів роботи уряду.

Раніше Факти ICTV писали, що під час пленарного засідання Верховної Ради депутат від фракції Голос Олександра Устінова закликала колег зібрати підписи за відставку очільника МОЗ Максима Степанова.