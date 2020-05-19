У Києві ввели три додаткові автобусні маршрути (СПИСОК)

З вівторка, 19 травня, у Києві запрацюють три додаткові автобусні спецрейси.

Про це заявили в КМДА у своєму Facebook.

Рейси мають поліпшити транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами Києва.

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Здійснюватимуться такі маршрути:

№ 37 – Станція метро Святошин – житловий масив Західний (с. Чайки);

№ 42 – Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар;

№ 104 – Бортничі – станція метро Харківська.

Також у КМДА нагадали про безпеку користування громадським транспортом: при собі потрібно мати спецквитки та захисні засоби.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список рейсів громадського транспорту, які запрацювали у Києві з 12 травня. Зокрема, йдеться про житловий масив ДВРЗ, Троєщину, Лісовий та Корчувате.