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Факти / Україна / Суспільство

У Києві ввели три додаткові автобусні маршрути (СПИСОК)

З вівторка, 19 травня, у Києві запрацюють три додаткові автобусні спецрейси.

Про це заявили в КМДА у своєму Facebook.

Рейси мають поліпшити транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами Києва.

Читайте: Коли наземний транспорт Києва почне працювати без обмежень – у КМДА назвали дату

Здійснюватимуться такі маршрути:

  • № 37 – Станція метро Святошин – житловий масив Західний (с. Чайки);
  • № 42 – Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар;
  • № 104 – Бортничі – станція метро Харківська.

Також у КМДА нагадали про безпеку користування громадським транспортом: при собі потрібно мати спецквитки та захисні засоби.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список рейсів громадського транспорту, які запрацювали у Києві з 12 травня. Зокрема, йдеться про житловий масив ДВРЗ, Троєщину, Лісовий та Корчувате.

Фото: Dreamstime

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