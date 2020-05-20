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Факти / Україна / Суспільство

Як отримати безкоштовну консультацію терапевта в Україні

Міністрество охорони здоров’я та DOC.ua запроваджують безкоштовні консультації терапевтів.

З 20 травня до 1 червня українці можуть поспілкуватися з лікарем у режимі аудіоконсультації.

Щоб отримати допомогу спеціаліста, треба заповнити анкету та очікувати відповіді, тривалість сеансу – 10 хв. Послуга доступна з 8.00 до 21.00 щодня, без вихідних.

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Крім того, відтепер можна віддалено тестуватися на симптоми коронавірусу. Тест можна пройти за допомогою спеціального додатку, у Telegram чи Viber.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, від яких факторів залежатиме вихід України з карантину. Їх озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Джерело: МОЗ

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