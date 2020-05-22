З Франції евакуювали ще 170 українців

Спеціальний рейс МАУ 21 травня вирушив до Франції, щоб евакуювати 170 наших українців, які через пандемію не змогли потрапити додому. Це вже 18-й спецрейс із Франції.

Літак вирушив з паризького летовища 21 травня.

Загалом із Франції за час карантину спецрейсами SkyUp Airlines та Fly UIA з Франції до України повернулись 4194 українця

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Раніше Факти ICTV повідомляли, що 287 українців повернулися спеціальними рейсами з Амстердама і Афін. В обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Джерело: Посольство України у Франції