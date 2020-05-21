З США повернулись 266 українців спеціальним рейсом Нью-Йорк – Київ.

Громадяни України були евакуйовані літаком з Америки через поширення коронавірусу у світі.

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– 20 травня з США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повертаються ще 266 пасажирів. Літак, який вирушив у напрямку Нью-Йорк – Київ, став вже сьомим спецрейсом, який повертає людей із США до України в період карантину, – повідомило посольство України в США.

Також зазначається, що усі евакуйовані українці пройдуть самоізоляцію за допомогою спеціального мобільного додатку Дій вдома.















З США евакуювали 266 українців спеціальним рейсом / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV повідомляли, що 287 українців повернулися спеціальними рейсами з Амстердама і Афін. В обов’язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Джерело: Посольство України в США