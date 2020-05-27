Василя Володіна погодили на голову Київської ОДА – постанова Кабміну

Кабінет Міністрів погодив призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна на постійну посаду.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 27 травня.

Чиновники заслухали Володіна – він розповів про забезпечення індивідуальними засобами медиків, активне будівництво амбулаторій, шкіл і дитсадків.

Читайте: Кабмін представив програму подолання наслідків Covid-19

Основним пріоритетом своєї діяльності, він назвав залучення інвесторів та створення нових робочих місць у Київській області.

Володіна призначили указом Президента України від 11 березня 2020 року №76/2020 на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації.

Як писали Факти ICTV, Кабінет міністрів ухвалив рішення створили Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. За постанову проголосували на засіданні 27 травня.