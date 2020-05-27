У Києві з 30 травня відкривають торгово-розважальні центри. Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко. У цей день киян чекатимуть розпродажі та знижки до 50-70%, а власники мереж зможуть заробити після тривалого простою.

Власники майданчиків ТРЦ і орендарі чекали дозволу, вони готові у будь-який момент відкрити свої двері для відвідувачів.

– Ми готові відкритися, ми готувалися до цього моменту. Щодо орендарів – вони намивали, начищали все, – поділилася прес-секретар ТРЦ Gulliver Тетяна Атаджанова.

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Анонсують у день відкриття ТРЦ знижки та акції. Поки збирається точна інформація про пропозиції від рітейлерів, але те, що вони будуть, це точно.

– Вони однозначно будуть, орендарі готують і розпродажі, і акційні пропозиції, – уточнює маркетинг-директор ТРЦ River Mall Дмитро Криворучко.

Досвід інших міст, де після карантину вже відкрилися ТРЦ, показує, що в перший тиждень після старту роботи магазинів покупців можуть чекати знижки до 50-70%. Про це Фактам ICTV розповів глава Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

– Досвід інших міст, де ТРЦ вже працюють з 11 травня, показує, що магазини починають свою роботу з великих розпродажів товару, який був завезений під сезон і не розпроданий. Варто очікувати знижок у всіх, хто торгує одягом і взуттям. Знижки будуть до 50-70%, – говорить Максим Гаврюшин.

Незважаючи на знижки, магазинам вдасться непогано заробити після карантину. Така ситуація була в інших містах у перший тиждень після відкриття.

– Перший тиждень буде непоганим, бо є відкладений попит, і люди активно йшли до магазинів. Був високий середній чек, була висока конверсія. Практично всі, хто приходив в ТРЦ, були покупцями. У перші дні орендарі показували + 200%, + 300% до аналогічного дня в минулому році, – доповнює Максим Гаврюшин.

Раніше ми писали, скільки втратили українські ТРЦ за місяці простою.