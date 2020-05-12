Скільки втратили українські ТРЦ за два місяці карантину

За два місяці карантину в Україні торговельно-розважальні центри втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень, а їхні орендарі – понад 50 млрд грн товарообігу.

– За нашими оцінками, українські ТРЦ за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень. Орендарі українських торговельних центрів втратили за два місяці більше 50 млрд грн товарообігу. Постраждали також усі компанії, що обслуговують. Ті орендарі, які працювали під час карантину, втратили в обігу від 15% (супермаркети) до 50% і більше (засоби зв’язку, зоотовари, побутова хімія тощо), – повідомив голова Української ради торговельних центрів Максим Гаврюшин.

Також він зазначив, що масового відтоку орендарів не спостерігається, але є поодинокі випадки закриття магазинів.

Читайте: Мінфін розробляє можливість податкових канікул для бізнесу – Шмигаль

Максим Гаврюшин прогнозує, що для слабких торгівельних центрів це буде непростий рік щодо вакантності й рівня орендних ставок. Частка вільних площ у таких ТЦ може зрости до 10-20%, коли успішні ТЦ залишатимуться заповненими.

Раніше Факти ICTV писали, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня, оскільки наразі країна перебуває на піку поширення коронавірусу.