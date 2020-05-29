Зеленський пропонує створити новий вид служби для резервістів

Президент України Володимир Зеленський пропонує ввести новий вид військової служби для резервістів.

Відповідний законопроект №3553 внесено у Верховну Раду. Далі документ направлять на розгляд профільного комітету.

Метою та завданнями законопроекту є запровадження нового виду військової служби – за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. Таким призовникам нададуть трудові, освітні та соціально-правові гарантії.

Документом передбачене вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників та військовозобов’язаних, зокрема запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їхніх повноважень.

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Також президент пропонує Раді переглянути адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Якщо закон ухвалять, тоді:

порушення правил військового обліку каратиметься штрафом від 510 грн до 850 грн , повторне порушення – від 850 грн до 1,7 тис. грн;

, повторне порушення – порушення мобілізаційної підготовки каратиметься штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн для громадян і від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн для посадовців, повторне порушення – від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн та від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн відповідно;

для громадян і для посадовців, повторне порушення – та відповідно; умисне псування або втрата військово-облікових документів каратиметься штрафом від 510 грн до 850 грн, повторне порушення – від 850 до 1,7 тис. грн.

Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ оприлюднив роз’яснення щодо організації призову у травні-липні 2020 року. Згідно з пунктом 5 розпорядження Кабміну від 26.02.2020 № 179-р, призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням.