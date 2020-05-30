У Кагарлицькому відділку поліції, де зґвалтували дівчину, за результатами першого службового розслідування звільнили 10 працівників.

Про це начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

– Мета службового розслідування – встановити причини та умови, що сприяли вчиненню цього злочину. А головне – не допустити, щоб таке повторилося. Поліцейські, причетні до скоєння злочину, нестимуть покарання, – сказав Нєбитов.

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Він додав, що зараз проходить перший етап службового розслідування стосовно 19 співробітників. За його результатом 10 людей з Кагарлицького відділення поліції були звільнені також з лав Національної поліції України.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 травня на Київщині у Кагарлицькому відділку поліції сталося побиття та зґвалтування 26-річної дівчини.

ДБР розпочало розслідування та оголосило про підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву.