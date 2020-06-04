Засідання Верховної Ради України 5 червня розпочнеться о 10.00 з години запитань до уряду.

Цієї п’ятниці нардепи зосередяться на роботі Міністерства внутрішніх справ у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Після цього Рада розгляне низку законопроектів для голосування за них у першому та другому читанні.

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Зокрема, у порядку денному вказаний законопроект №3377 про підтримку сфер культури і туризму, а також малого та середнього бізнесу, які постраждали через карантин, його розглянуть у другому читанні.

Крім того, у першому читанні розглянуть проект закону про зміни законодавства у сфері регулювання хутрового виробництва, а також законопроект про залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми з нестачею місць у дитсадках і школах.

Також у повістці вказаний проект про внесення змін до закону України про Про державну підтримку сільського господарства України.

Наостанок нардепи у другому читанні проголосують за проект №2255 щодо створення національного органу інтелектуальної власності.

Після зґвалтування 26-річної жінки у Кагарлику Київської області і перестрілки між перевізниками у Броварах загострилася увага української влади та громадськості на роботі українських правоохоронців і МВС.

Зокрема, після стрілянини президент України Володимир Зеленський викликав міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і вимагав особисто контролювати ведення слідства у цій справі.

А у Кагарлику місцева влада затвердила на раді контролювати підбір співробітників до районного відділку поліції.