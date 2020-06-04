Ольга Стефанішина: біографія ймовірного віце-премєра

Ольгу Стефанішину призначили на посаду віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Верховна Рада підтримала її кандидатуру, за проголосувало 255 депутатів.
Напередодні парламентська фракція Слуга народу схвалила її кандидатуру на посаду віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції.
Читайте: Рада підтримала призначення Ткаченка міністром культури
Біографія Ольги Стефанішиної
Народилася у 1985 році у Києві.
Отримала освіту в КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови, окрім цього має фах спеціаліста з фінансів та кредиту.
Проходила навчання у дипломатичних академіях Австрії та Естонії.
У 2017 році очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну, згодом отримала посаду генерального директора.
З 2019 року – радник в юридичній компанії Ілляшев та Партнери.
Здобула 5-й ранг держслужбовця та Почесну грамоту Кабміну.
Згідно з даними декларації за 2019 рік, Ольга Стефанішина володіє чотирма квартирами, три з яких – в Одесі та одна – в Києві.
Також вона задекларувала авто – Toyota RAV4 2009 року випуску.
Заміжня, разом із чоловіком виховує сина і доньку.
Чинний віце-прем’єр-міністр з європейської інтеграції Вадим Пристайко в останньому інтерв’ю заявив, що Україна має переглянути угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Він зауважив, що українську сторону більше не влаштовують більшість раніше встановлених квот, зокрема, йдеться про поглиблення співпраці у юридичній та цифровій сфері, а також в оборонних питаннях.
Фото: Ілляшев та Партнери