Ольга Стефанішина: біографія ймовірного віце-премєра

Ольгу Стефанішину призначили на посаду віце-прем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Верховна Рада підтримала її кандидатуру, за проголосувало 255 депутатів.

Напередодні парламентська фракція Слуга народу схвалила її кандидатуру на посаду віце-прем’єр-міністра з євроінтеграції.

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Біографія Ольги Стефанішиної

Народилася у 1985 році у Києві.

Отримала освіту в КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови, окрім цього має фах спеціаліста з фінансів та кредиту.

Проходила навчання у дипломатичних академіях Австрії та Естонії.

У 2017 році очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну, згодом отримала посаду генерального директора.

З 2019 року – радник в юридичній компанії Ілляшев та Партнери.

Здобула 5-й ранг держслужбовця та Почесну грамоту Кабміну.

Згідно з даними декларації за 2019 рік, Ольга Стефанішина володіє чотирма квартирами, три з яких – в Одесі та одна – в Києві.

Також вона задекларувала авто – Toyota RAV4 2009 року випуску.

Заміжня, разом із чоловіком виховує сина і доньку.

Чинний віце-прем’єр-міністр з європейської інтеграції Вадим Пристайко в останньому інтерв’ю заявив, що Україна має переглянути угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Він зауважив, що українську сторону більше не влаштовують більшість раніше встановлених квот, зокрема, йдеться про поглиблення співпраці у юридичній та цифровій сфері, а також в оборонних питаннях.

Фото: Ілляшев та Партнери