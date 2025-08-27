Багато в чому від відносин зі Сполученими Штатами Америки залежить довготривале гарантування безпеки України. Саме тому Ольгу Стефанішину призначено послом України у США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 27 серпня 2025 року.

Призначення Стефанішиної послом України у США

– Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в США. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла, – заявив Зеленський.

На сайті Офісу президента опубліковано указ №662/2025 про призначення Ольги Стефанішиної надзвичайним і повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки. Водночас указом №660/2025 її звільнено з посади спеціального уповноваженого президента України з питань розвитку співробітництва зі США.

Президент визначив ключові завдання для оновлення роботи українського посольства.

На його думку, головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном. Серед них – домовленості Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, передусім в оборонній сфері.

Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України, переконаний глава держави.

На столі – дві українські сильні пропозиції. Це угода про зброю для України та сучасні дрони для США. Українська сторона розраховує на швидкий рух у відносинах, заявив Зеленський.

Президент подякував Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни. На його думку, це дуже складна місія, проте Україну завжди чули у США.

– Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію. Я запропонував Оксані Маркаровій надалі бути в команді – працювати заради України, – сказав він.

Указом президента №661/2025 Оксану Маркарову звільнено з посади посла України в США, а також посла України в Антигуа і Барбуді.

Зеленський про формати для закінчення війни

Сьогодні триває дипломатична робота України – Офісу президента, Міністерства закордонних справ та РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів для закінчення війни.

На думку Зеленського, рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання, тому саме він потрібен Україні.

– Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин. Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли США та іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і реальній дипломатії, – звернув увагу він.

Як заявив Володимир Зеленський, треба тиснути та примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала та продовжує дотепер.

– Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. Це залежить від Америки та всіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію, – наголосив Зеленський.

Зеленський про дипломатичну роботу України

Вчора керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва.

Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Володимир Зеленський подякував за підтримку. Завтра відбудуються зустрічі у Швейцарії.

– У п’ятницю – США, Нью-Йорк, зустрічі з командою президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки, – сказав глава держави.

За його словами, завдання – прискоритись максимально, щоб це було важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для РФ, якщо війна продовжуватиметься.

Сьогодні у президента була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема про санкції.

Вони обговорили, які наступні кроки в санкціях потрібні, які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на яких фізичних осіб потрібен тиск, які схеми обходу санкцій ще працюють.

Всю цю інформацію, яка є в нашої зовнішньої розвідки, українська сторона передасть партнерам, передусім країнам з Групи семи. З їхнього боку є готовність посилювати санкції, наголосив Володимир Зеленський.

