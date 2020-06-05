Україна пройшла кризовий етап в економіці, тому у Мінфіні очікують, що держбюджет на 2020 рік буде виконаний.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюсь, що червень буде більший в плані наповнень бюджету.

Крім того, він зазначив, що в України є можливість підняти економічну динаміку до кінця 2020 року.

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Також Сергій Марченко додав, що у травні Міністерство фінансів зафіксувало виконання загального фонду державного бюджету на 100%.

Загалом українська економіка зустріла коронавірусну кризу у задовільному стані. Таку оцінку дало американське видання The Banker.

Завдяки темпам її зростання у 2014-15 роках можна сподіватися на успішне подолання наслідків глобальної кризи.

Проте все ж базовим сценарієм кризи в Украні розглядають рецесію у 2020 році та відновлення економіки у 2021-му.

Фото: Мінфін