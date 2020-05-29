Кордон з Молдовою відкрили, Львівщина продовжила обмеження – карантин 29 травня

29 травня Міністерство охорони здоров’я дозволив пом’якшити карантин у Луганській, Волинській та Закарпатській областях.

Водночас Львівська, Рівненська, Чернівецька та Донецька області залишаються без адаптивних карантинних обмежень.

У відомстві не рекомендують виходити на роботу на час карантину людям віком від 60 років. На роботу можуть виходити тільки люди з групи ризику, які залучені в органах влади, а також в об’єктах критичної інфраструктури.

За минулу добу в Україні зафіксовано 429 нових випадків Covid-19. Загальна кількість заражених зросла до 22 811. Одужало 495 людей, а 10 хворих померло.

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Коронавірус у Києві

у Києві зафіксували 2 849 підтверджених випадків коронавірусу. За добу – 56 людей захворіли на Covid-19, серед них – 17 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Спалах коронавірусу зафіксували у столичній лікарні швидкої допомоги. 21 медпрацівник хворий.

Кордон

З 29 травня відкрили 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою. Але варто враховувати, що повноцінне функціонування можливе тільки, коли пункти пропуску будуть відкриті з обох сторін.

Рішення про відкриття кордонів не стосується пунктів пропуску на кордоні України з РФ і Білоруссю – вони закриті.

Також уряд України готується ухвалити зміни до карантину і зняти заборону на в’їзд іноземних громадян.

Регіони

У Львівській області карантин продовжили до 1 червня. Показники захворюваності і смертності цього тижня побили усі рекорди в області – зафіксували 50 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих становить 1 563.

Як писали Факти ICTV, Нова пошта скасовує безкоштовне зберігання посилок більше семи календарних днів з 1 червня.

Безкоштовно посилки знаходитимуться на складі до семи календарних днів, після чого відбуватиметься нарахування сплати за додаткове зберігання.