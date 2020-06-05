Авіакомпанія МАУ про польоти після карантину

Карантинна криза сильно вплинула на авіаперельоти – ситуація із закриттям кордонів зачепила як пасажирів, так і власників авіакомпаній.

Зняття обмежень, що стосуються польотів за кордон, очікується 15 червня.

Факти ICTV поспілкувалися із президентом авіакомпанії МАУ Євгенієм Дихне та дізналися, які перспективи чекають на бізнес авіаперевізників в Україні та що зміниться після закінчення пандемії коронавірусу.

– Що буде після 15 червня, поки важко припустити. Однак те, що українцям дозволять літати за кордон, ще не означає, що їх там чекатимуть – поки у світі жорсткі заходи поведінки із новоприбулими іноземцями.

Євгеній Дихне зазначає, що точної інформації про відкриття рейсів, наприклад, в курортні країни (Туреччина, Чорногорія, Єгипет) поки немає. Однак МАУ чекає сигналу до початку роботи та готується забезпечити попит, якщо він буде.

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Компанія планує змінити розмір ручної поклажі та сам процес купівлі квитків.

– Ми вводимо нові правила покупки: розраховуємо зробити квиток дешевшим та простішим. Буде базовий тариф, де всі послуги вказуватимуться додатково в покупці. Для всіх пасажирів буде обмежено розміри ручної поклажі, адже саме зайві речі створюють скупчення людей на борту, які додають ризиків.

За словами президента, МАУ зазнала серйозних збитків, а для відновлення докарантинних показників можуть знадобитися роки.

– 2020 рік навряд чи буде успішним для компанії. Наше головне завдання – встигнути здійснити всі потрібні оптимізаційні процеси до квітня 2021 року. Після відновлення польотів збитки від неефективного управління можуть тільки поглибити кризу.

Компанія розраховує відновити роботу з 1 липня. Однак не всі працівники зможуть повернутися на свої робочі місця.

– На жаль, ми будемо змушені розлучитися з 900 працівниками компанії з 2,5 тис. – це дуже багато. Для нас болісний процес, але ми повинні забезпечити умови виживання компанії до 2021 року.

Євгеній Дихне також розповів про плани компанії з відновлення пасажирських перевезень.

– За перший квартал 2020 року, тобто до початку карантину, ми перевезли 900 тис. пасажирів. Після зняття обмежень до кінця року плануємо майже стільки ж. Але у 2019 році ми перевезли майже 8 млн пасажирів. До такого високого пасажиропотоку ми повернемося до 2024 року.

Після завершення карантину чимало обмежень та рекомендацій, що стосуються захисту від Covid-19, залишаться. Компанія МАУ вже готується до забезпечення усіх необхідних заходів, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я.

– Якщо говорити про поширення інфекції, авіація – це найбезпечніший вид транспорту, навіть безпечніший за автомобіль. Пасажири не сидять обличчям один до одного, що також забезпечує бар’єри. У салоні йде постійний рух повітря.

Персонал компанії стежитиме за самопочуттям пасажирів, а також регулюватиме рух у салоні, щоб не виникало скупчень людей. Зміни торкнуться і харчування під час перельоту – вся їжа буде надійно упакована, а вода подаватиметься тільки в пляшках.

МАУ закрила продаж авіаквитків на міжнародні рейси до 1 липня.

Тоді в компанії розповіли, що карантинна криза також вплине і на сервіс на борту літаків та в самих аеропортах. Зокрема, тимчасово будуть закриті бізнес-зали і Duty Free.

Фото: Євгеній Дихне