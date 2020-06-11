Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому МОЗ не дає дозволу на лікування Covid-19 методом переливання плазми людей, які вже перехворіли.

– Для того, щоб запровадити дозвіл на той чи інший спосіб лікування, у нас повинні відбутися клінічні випробування та відповідні дослідження, щоб ми могли внести це в стандарт лікування, який в нас ухвалений, – розповів Степанов на брифінгу.

За словами міністра, наразі в Україні такі дослідження вже проводять, а цією проблематикою займаються провідні українські інститути та фахівці.

– Коли буде відповідний висновок наших спеціалістів, зокрема на основі світових досліджень, тоді ми зможемо говорити, що можемо використовувати такий метод лікування, – пояснив очільник МОЗ.

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Коронавірус в Україні

Станом на 9.00 11 червня коронавірус в Україні виявили у 29 070 людей. За минулу добу кількість хворих різко зросла на 689 випадків, що стало новим антирекордом.

Всього від ускладнень померли 854 людини, а за добу – 21. Повністю одужали від коронавірусу 13 141 пацієнт, 372 – за добу.

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Львівській області, Києві та у Київській області.