В Україні з 10 червня починає діяти ще один етап послаблення карантину. Факти ICTV зібрали список, що дозволено робити після зняття чергових обмежень.

Відновлення роботи пропускних пунктів на Донбасі

Пункти пропуску ООС частково відновлять роботу для людей і транспортних засобів через лінію розмежування. Пропускатимуть автомобілі та громадян з 11.00 до 14.00.

Розпочнають працювати:

КПВВ Мар’їнка – дорожній коридор Донецьк – Курахове для автомобільного транспорту;

КПВВ Станиця Луганська – дорожній коридор Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар для пішоходів.

На КПВВ усім мірятимуть температуру, громадяни повинні бути у захисній масці чи респіраторі, а також дотримуватися соціальної дистанції.

Також потрібно дати згоду на обов’язкову самоізоляцію за допомогою додатку Дій вдома або на обсервацію для пропуску через КПВВ.

Пріоритет для перетину лінії розмежування з 10 червня матимуть:

ті, хто має причини соціально-гуманітарного характеру (за наявності відповідних документів); ті, хто перетинає пункт пропуску для у ЗНО та особи, що їх супроводжують (за наявності сертифікату та запрошення-перепустки).

Робота баз відпочинку і санаторіїв

Бази відпочинку і санаторії зможуть працювати, якщо в регіоні будуть дотримані всі умови для переходу до чергового етапу ослаблення карантинних обмежень.

Крім того, вони повинні дотримуватися певних правил, головні з них такі:

на базі відпочинку має бути вільний доступ до антисептиків і дезінфікуючих засобів;

гості повинні носити маски за межами номерів (усередині будівлі);

реєструвати мешканців потрібно так, щоб не допускати створення черг та скупчення людей;

шезлонги на пляжі дозволяють за умови розміщення з урахуванням соціальної дистанції;

харчування дозволене в номерах, ресторанах, обідніх залах тільки за системою попередніх замовлень.

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Проведення культурно-мистецьких заходів та концертів

Проведення масових заходів з 10 червня дозволяється за низки умов. Організатори повинні вимірювати температуру працівникам, розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусу, встановити достатню кількість антисептиків в місцях масового скупчення людей і забезпечити дистанцію 1,5 м між відвідувачами.

Забороняються фан-зони. Якщо концерт просто неба, то територія повинна бути огороджена.

За умови проведення заходів у приміщеннях відвідувачі мають перебувати у респіраторах чи захисних масках протягом усього часу.

Організатор зобов’язаний:

забезпечити одночасне перебування відвідувачів (як на вулиці, так і в приміщенні закладу) з розрахунку не більше 1 особи на 5 кв.м загальної площі приміщення або обгородженої території для заходів просто неба; забезпечити розміщення відвідувачів лише на сидячих місцях з дистанцією у півтора метри, за столиками – не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років); у залах зі стаціонарним розміщенням – з вільними місцями поруч, спереду та позаду (шахматне розміщення).

Які критерії дозволяють послаблювати карантин у регіонах:

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям:

– інцидентність (кількість нових випадків Covid-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше 12 на 100 тис. населення;

– завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить менше 50%;

– охоплення тестуванням не нижче ніж рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх семи днів становить понад 12 на 100 тис. населення.

Які регіони карантин не послабили

Станом на 10 червня показнику інцидентності не відповідають Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області і місто Київ.

Вони послаблювати карантин не можуть.

Загалом адаптивний карантин в Україні діє з 11 травня. Тому рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях ухвалюють регіональні комісії з надзвичайних ситуацій.

Однак послаблення карантину не є підставою для відмови від превентивних заходів від коронавірусу. Загроза його поширення залишається високою, а вакцини поки не існує.