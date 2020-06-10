З 10 червня з України до Словаччини зможуть потрапити особи з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території.

Також дозвіл на проїзд отримують ті, у кого є довідка від компетентного міністерства, якщо на в’їзді вони надають негативний RT-PCR тест на Covid-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами.

Тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 96 годин до моменту в’їзду.

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Відповідно до нових правил, скасовується обов’язкова обсервація для зазначених осіб. Однак вони повинні будуть дотримуватися ізоляції вдома протягом п’яти днів після приїзду і пройти лабораторний аналіз на коронавірус.

Транзитний проїзд через територію Словацької Республіки дозволяється з дотриманням таких умов:

транзит громадян держав Євросоюзу і їхніх сімей під час повернення до країни ЄС, громадянами якої вони є. Вони повинні проїхати територію Словаччини без зупинки не більше, ніж за вісім годин від в’їзду;

транзит громадян третіх країн до держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Під час в’їзду на територію потрібно надати негативний RT-PCR тест на Covid-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами.

З 1 червня на кордоні зі Словаччиною працюють три пункти пропуску:

Ужгород – Вишнє Нємецке (для автомобільного сполучення); Малий Березний – Убля (для автомобільного та пішохідного сполучення); Малі Селменці – Велке Слеменце (для пішохідного сполучення).

Фото: Держприкордонслужба