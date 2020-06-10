Президент України Володимир Зеленський попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля проконтролювати процес відновлення будівництва об’єктів Укрбуду.

Для усунення перешкод лідер держави попросив Шмигаля залучити Київську міську раду, йдеться у відповіді Зеленського на петицію інвесторів Укрбуду.

Президент назвав захист інвестицій як бізнесу, так і простих громадян одним із пріоритетів своєї діяльності.

У своїй петиції інвестори Укрбуду заявляють, що чиновники заважають передачі Київміськбуду житлових комплексів Укрбуду для їхнього добудування.

Читайте: Виконання обіцянки президента блокують: інвестори Укрбуду звернулися до Зеленського

Укрбуд: 40 тис. людей без грошей і квартир

Внаслідок фінансової піраміди гроші, які інвестори вкладали у будівництво будинків під вивіскою державної корпорації Укрбуд, пішли не в держскарбницю, а в приватні кишені.

Зеленський обіцяв розморозити будівництво житлових комплексів Укрбуду ще в 2019 році. За його заявою, об’єкти добудувати повинна компанія Київміськбуд.

У травні 2020 роки інвестори почали збирати підписи під петицією, в якій нагадали про обіцянку Зеленського, яку так і не було виконано. Через блокування початку будівництва ЖК інвестори Укрбуду навіть виходили на мітинг.

20 травня Зеленський порекомендував меру Києва Віталію Кличку взяти під контроль питання і відзвітувати про ситуацію.

Наприкінці травня Міністерство оборони України запропонувало Кабміну розглянути питання про будівництво ЖК Укрбуду на землях Міноборони на умовах, запропонованих компанією Київміськбуд.